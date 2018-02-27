В России вырос индекс социально-политической стабильности

Уровень политической стабильности в России существенно вырос за февраль, его индекс достиг отметки в 100 пунктов. Такие цифры приводит «Интерфакс» со ссылкой на данные Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

Как заявил директор ЦПК Алексей Чеснаков, индекс показывает положительную динамику, поскольку ряд тенденций в экономической и социальной политике способствуют улучшению восприятия ситуации гражданами в России.

В числе прочего росту индекса способствовало повышение кредитных рейтингов России международными рейтинговыми агентствами, рост ВВП, а также позитивные настроения, связанные с победой отечественной сборной по хоккею на ОИ в Пхёнчхане.