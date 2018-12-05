В России ввели новые дорожные знаки и разметку

Дмитрий Медведев сообщил о введении в России новых дорожных знаков и разметки. Как отмечает ТАСС, по словам премьер-министра, на так называемых спокойных улицах вводится понятие «Велосипедная зона». Максимальная скорость движения на таких участках не должна превышать 20 километров в час. А пешеходам будет разрешено переходить этот участок в любом незапрещенном месте, отмечает Газета.ру. Источник подчёркивает, что у велосипедистов на соответствующих участках дороги будет преимущество перед автобилистами.

Кроме того, в документе, опубликованном на сайте правительства, отмечается, что для обозначения таких зон вводятся новые дорожные знаки и соответствующая дорожная разметка, подчёркивает RT.

Еще одним нововведением стала «возможность сквозного движения велосипедистов в жилых зонах». Запрет на это сохраняется только для механических транспортных средств.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что водители в России могут не устанавливать знак «Шипы» на свои автомобили. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ публикует сайт Кремля, напоминает Ura.ru.