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В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра

22 Февраля 2018 в 08:12
В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра

В России с сегодняшнего дня вступают в силу новые правила прохождения техосмотра. Теперь автомобилисты обязаны иметь не только знак аварийной остановки, но и аптечку. Новый регламент также запрещает эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля. При использовании шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса.  Автовладельцам также запретили использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары, снимать предусмотренные конструкцией стеклоочистители и стеклоомыватели. 

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