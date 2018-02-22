В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра

В России с сегодняшнего дня вступают в силу новые правила прохождения техосмотра. Теперь автомобилисты обязаны иметь не только знак аварийной остановки, но и аптечку. Новый регламент также запрещает эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля. При использовании шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса. Автовладельцам также запретили использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары, снимать предусмотренные конструкцией стеклоочистители и стеклоомыватели.