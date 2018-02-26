С понедельника, 26 февраля, в России вступает в силу запрет на ввоз молочной продукции из Белоруссии. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. На отечественных прилавках нельзя будет увидеть молоко во всех видах, в том числе сгущенное, сливки, сухую сыворотку, а также сывороточный концентрат и молочный белок.

Такое решение Россельхознадзор принял «в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России». Об этом сообщается в официальном письме ведомства.

Белорусская сторона заявила, что готова провести консультации по этому вопросу в любое время. Специалисты Россельхознадзора уже сегодня встретятся с представителями Минсельхозпрода Белоруссии, пишет РЕН-ТВ.