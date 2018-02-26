Понедельник
26 февраля
USD 56.76
EUR 69.63
Горячие новости

В России вступает в силу запрет на ввоз молочной продукции из Белоруссии

26 Февраля 2018 в 07:09
В России вступает в силу запрет на ввоз молочной продукции из Белоруссии

С понедельника, 26 февраля, в России вступает в силу запрет на ввоз молочной продукции из Белоруссии. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. На отечественных прилавках нельзя будет увидеть молоко во всех видах, в том числе сгущенное, сливки, сухую сыворотку, а также сывороточный концентрат и молочный белок. 

Такое решение Россельхознадзор принял «в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России». Об этом сообщается в официальном письме ведомства.

Белорусская сторона заявила, что готова провести консультации по этому вопросу в любое время. Специалисты Россельхознадзора уже сегодня встретятся с представителями Минсельхозпрода Белоруссии, пишет РЕН-ТВ.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.