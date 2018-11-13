В России вспоминают столетие отмены Брестского договора

100 лет назад был аннулирован сепаратный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года в городе Брест-Литовск представителями Советской России и Центральных держав, обеспечивший выход РСФСР из Первой мировой войны.
Одним из условий Компьенского перемирия между Антантой и Германией от 11 ноября 1918 года являлся отказ последней от всех условий Брест-Литовского и Бухарестского мирного договоров. 13 ноября, на фоне революционных событий в Германии, Брестский мир был аннулирован решением советского ВЦИК. Вскоре после этого начался отвод германских войск с занятых территорий бывшей Российской империи.
Также ровно сто лет назад император Карл I (Карл IV) отрекся от венгерского престола , а Фридрих Август Иоганн Людвиг Карл Густав Грегор Филипп Саксонский перестал быть королем Саксонии.
Как ранее сообщала НСН, Европа обязана своей свободой России, напомнил французский историк Эдуар Юссон в статье Atlantico. Таким образом Юссон раскритиковал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее «объявил Россию врагом». По словам историка, мир не должен забывать о том, что Россия потеряла пять миллионов человек «при защите свободы Европы» в ходе Первой мировой войны, а затем более 27 миллионов человек в ходе Второй мировой. Без «героической борьбы и огромных потерь» России победы над Германии могло не быть, пишет Юссон.
Одним из условий Компьенского перемирия между Антантой и Германией от 11 ноября 1918 года являлся отказ последней от всех условий Брест-Литовского и Бухарестского мирного договоров. 13 ноября, на фоне революционных событий в Германии, Брестский мир был аннулирован решением советского ВЦИК. Вскоре после этого начался отвод германских войск с занятых территорий бывшей Российской империи.
Также ровно сто лет назад император Карл I (Карл IV) отрекся от венгерского престола , а Фридрих Август Иоганн Людвиг Карл Густав Грегор Филипп Саксонский перестал быть королем Саксонии.
Как ранее сообщала НСН, Европа обязана своей свободой России, напомнил французский историк Эдуар Юссон в статье Atlantico. Таким образом Юссон раскритиковал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее «объявил Россию врагом». По словам историка, мир не должен забывать о том, что Россия потеряла пять миллионов человек «при защите свободы Европы» в ходе Первой мировой войны, а затем более 27 миллионов человек в ходе Второй мировой. Без «героической борьбы и огромных потерь» России победы над Германии могло не быть, пишет Юссон.