В России вспоминают Леонида Филатова

15 лет назад после тяжелой болезни скончался актёр театра и кино, кинорежиссёр, поэт, писатель, публицист, телеведущий, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области кино и телевидения, лауреат премии ТЭФИ Леонид Филатов.

Леонид Алексеевич Филатов родился 24 декабря 1946 года в Казани, детство прошло в Пензе. В 1969 году, после окончания Щукинского училища, стал актером Театра на Таганке, где сыграл в 10 спектаклях , среди которых — «Гамлет», «Павшие и живые», «Жизнь Галилея». В кино начал сниматься с 1970 года, сыграл в 30 фильмах, наиболее известные роли — в картинах «Экипаж», «Грачи», «Успех», «Чичерин», «Забытая мелодия для флейты», «Город Зеро». В 1990 году снял по собственному сценарию фильм «Сукины дети». В 1987 году в «Юности» была опубликована его сказка в стихах «Про Федота стрельца, удалого молодца». Филатов — автор трех пьес и песен к четырем спектаклям. С 1993 по 2003 год вел на ОРТ телепередачу «Чтобы помнили». Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Как ранее сообщала НСН, в Доме Высоцкого на Таганке состоялся финал фестиваля молодой поэзии и драматургии имени Леонида Филатова, посвящённый памяти российского актёра, поэта и писателя. В предварительном туре принимали участие более 2000 претендентов из сотни городов страны.