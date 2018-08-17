В России вспоминают «дефолт 1998 года»

В России вспоминают события 20-летней давности, которые существенно повлияли на жизни десятком миллионов людей.

14 августа 1998 года Президент РФ Борис Ельцин публично заявил: «Девальвации не будет. Это я заявляю четко и твердо. И я тут не просто фантазирую, это все просчитано…».

17 августа 1998 года Правительство России и Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг и о переходе к плавающему курсу рубля в рамках резко расширенного валютного коридора (его границы были расширены до 6-9,5 рубля за доллар США). Позже Центробанк фактически отказался от поддержки курса рубля. Если 15 августа 1998 года официальный курс за доллар США составлял 6,3 рубля, то 1 сентября 1998 года — 9,33 рубля, 1 октября — 15,9 рубля.

Одним из решений Правительства РФ явилось решение о реструктуризации государственного долга по государственным облигациям (ГКО-ОФЗ), что фактически означало технический дефолт.





В течение месяца после объявления дефолта ушло в отставку правительство и руководство ЦБ РФ. 23 августа 1998 года подал в отставку премьер-министр Сергей Кириенко. Исполняющим обязанности премьера ненадолго стал Виктор Черномырдин, однако его кандидатура после двух попыток не была утверждена Госдумой. 7 сентября Григорий Явлинский на заседании Думы предложил на пост премьера кандидатуру Евгения Примакова. 10 сентября Борис Ельцин внёс кандидатуру Примакова на рассмотрение на пост председателя правительства, которую на следующий день утвердил парламент. Одновременно сменился глава Центробанка: 11 сентября ушёл в отставку Сергей Дубинин, его пост вновь занял Виктор Геращенко.

Экономический кризис, по оценкам экспертов, был крахом макроэкономической политики российских властей, проводившейся в 1992—1998 годах. Экономика России получила тяжёлый удар, в результате которого в несколько раз девальвировался российский рубль, произошёл значительный спад производства и уровня жизни населения, резкий скачок инфляции. Послекризисный спад в России был краткосрочным и вскоре сменился масштабным экономическим ростом.

Кризис в России оказал значительное влияние на экономическую ситуацию в ряде стран, прежде всего через сокращение экспорта этих стран в Россию.

Была проведена девальвация национальных валют в Белоруссии и в Казахстане. Замедлились темпы роста экономики в таких странах, как Украина, Молдавия, Грузия, Литва, Латвия, Эстония.

Иностранные держатели ГКО вступили в переговоры с российским правительством, однако выплаты по ГКО составили лишь около 1% от суммы долга. Основные потери понёс швейцарский банк CSFB, контролировавший до 40% рынка.