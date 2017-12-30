Суббота
30 декабря
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

В России вспоминают 95-летие создания СССР

30 Декабря 2017 в 09:03

В Рязани открылась выставка, посвященная 95-летию СССР. В галерее «Палитра» (Первомайский пр., 9) можно будет увидеть новогодние игрушки, «хиты» советского быта и исторические фотографии из коллекции частного рязанского Музея СССР.

В Мурманске и многих других городах бывшего Советского Союза состоялись собрания, посвященные знаковой исторической дате.

29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР был подписан Договор об образовании СССР. Этот документ был утверждён 30 декабря 1922 года I-м Всесоюзным съездом Советов и подписан главами делегаций. Эта дата и считается датой образования СССР, хотя Совет Народных Комиссаров СССР (Правительство) и наркоматы (министерства) были созданы только 6 июля 1923 года.  


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.