В России вспоминают 95-летие создания СССР

В Рязани открылась выставка, посвященная 95-летию СССР. В галерее «Палитра» (Первомайский пр., 9) можно будет увидеть новогодние игрушки, «хиты» советского быта и исторические фотографии из коллекции частного рязанского Музея СССР.

В Мурманске и многих других городах бывшего Советского Союза состоялись собрания, посвященные знаковой исторической дате.

29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР был подписан Договор об образовании СССР. Этот документ был утверждён 30 декабря 1922 года I-м Всесоюзным съездом Советов и подписан главами делегаций. Эта дата и считается датой образования СССР, хотя Совет Народных Комиссаров СССР (Правительство) и наркоматы (министерства) были созданы только 6 июля 1923 года.



