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В России впервые за пять лет сократилось количество бедных

23 Июля 2018 в 12:16
В России впервые за пять лет сократилось количество бедных

В России впервые за пять лет сократилось количество бедных. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата, в 2017 году за чертой бедности оказались более 19 млн человек — на 200 тысяч меньше, чем годом ранее. Таким образом, доля россиян, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, за год сократилась 0,1%. Этот показатель снизился впервые с 2012 года.

В свою очередь Газета.ру цитирует Минтруд, который подтверждает эту тенденцию. В прошлом году в регионах активно оказывалась государственная соцпомощь на основе социального контракта. В первую очередь, помогали тем, кто повышал профессиональное образование, тем, кто открывал свое дело. Доходы таких семей в целом возросли в полтора раза.

Эксперты отмечают, что выводы по 2018-му году делать рано, но увеличивающийся рост финансового благополучия позволяет предполагать, что уровень бедности будет снижаться и далее. 


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