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В России впервые появится железнодорожный лоукостер

1 Августа 2018 в 14:50
В России впервые появится железнодорожный лоукостер

Федеральная пассажирская компания – дочернее предприятие РЖД – хочет обособить старые вагоны в отдельный экономический класс, а в остальных поездах сформировать три варианта обслуживания. Об этом говорится в годовом отчёте компании, сообщает РИА Новости.

Пассажирские поезда разделят на три типа: дневной экспресс, ночной поезд и традиционный поезд. Каждый из них будет обслуживаться по типу «эконом», «комфорт» и «бизнес».

Что касается устаревших вагонов, в которых отсутствуют кондиционеры и биотуалеты, выделят во временный класс «эконом-бюджет». Они будут использоваться до полной выработки ресурса, отмечает RT. Как утверждают в Федеральной пассажирской компании, билеты в эти вагоны будут уникально дешёвыми.

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