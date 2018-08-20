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В России в полтора раза выросло число работающих пенсионеров

20 Августа 2018 в 10:12
В России в полтора раза выросло число работающих пенсионеров

За последние десять лет число работающих россиян после наступления пенсионного возраста выросло в полтора раза и в настоящее время составляет 40 процентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Отмечается, что эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение числа работающих пенсионеров в ближайшие пять лет.

По данным исследования ВШЭ, самыми популярными профессиями среди работающих пенсионеров оказались продавец, сторож и контролер. В среднем россияне продолжают работать в течение 6,4 лет после наступления возраста выхода на пенсию.

Исследователи связывают тенденцию роста числа работающих пенсионеров со стремлением избежать риска бедности, а также адаптацией к новому статусу пенсионера.

Напомним, в Госдуме рассматривается законопроект по пенсионной реформе, в котором предлагается повышение пенсионного возраста. Инициатива правительства РФ была принята депутатами в первом чтении, второе чтение запланировано на осень текущего года.

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