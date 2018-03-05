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В России в ближайшие 1-2 года построят более 500 ФАПов

5 Марта 2018 в 22:25
В России в ближайшие 1-2 года построят более 500 ФАПов

Около 570 фельдшерско-акушерских пунктов будет построено в России в ближайшие 1-2 года. Это количество полностью обеспечит потребность страны, где сейчас действует порядка 43 тысяч таких объектов, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Скворцова добавила, что массовое сокращение фельдшерско-акушерских пунктов происходило с 2000 по 2010 год: 1500 объектов были сокращены и закрыты. В последние 3 года ежегодно строится большое количество ФАПов, сельских и районных амбулаторий.

Скворцова также добавила, что ведется работа по созданию мобильных комплексов для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. На сегодняшний день таких создано уже несколько тысяч, передает ТАСС.

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