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В России увеличат максимальный размер пособия по уходу за ребенком

19 Ноября 2018 в 09:35
В России увеличат максимальный размер пособия по уходу за ребенком

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет увеличится. Как пишет ТАСС, с 1 января будущего года он вырастет до 26 тысяч рублей, прибавив 2 тысячи рублей.

Кроме того, как отмечают Известия, вырастет и максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. Сумма выплат превысит 300 тысяч рублей.

Добавим, в июне в ходе опроса, проведённого холдингом опроса «Ромир», выяснилось, что находящиеся в декретном отпуске женщины не опасаются увольнений. Однако при этом рассматривают возможности выйти на работу раньше срока. Причина этого – нехватка денег.

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