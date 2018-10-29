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В России успешно испытали ключевой элемент космического ядерного двигателя

29 Октября 2018 в 08:29
В России успешно испытали ключевой элемент космического ядерного двигателя

Наземные испытания успешно прошла система охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса, создаваемой в России. Система позволит выполнять длительные полеты на огромные расстояния, а также выполнять экспедиции к Луне и другим планетам, пишет Ura.ru.

Испытательные работы были заказаны «Роскосмосом» у «Исследовательского центра имени Келдыша». По информации, размещенной на сайте госзакупок, работы были выполнены в полном объеме и в соответствии со всеми требованиями.

Напомним, ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на анонимные источники сообщал, что в ноябре 2017 года российская ракета с ядерным двигателем упала в Баренцево море в результате неудачных испытаний. В эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный аналитик Константин Сивков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, сославшись на отсутствие допуска к секретным документам. Военный аналитик, однако, отметил, что по его личному мнению, создание и успешное испытание ракеты с ядерным двигателем само по себе невозможно.
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