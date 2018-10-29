В России успешно испытали ключевой элемент космического ядерного двигателя

Наземные испытания успешно прошла система охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса, создаваемой в России. Система позволит выполнять длительные полеты на огромные расстояния, а также выполнять экспедиции к Луне и другим планетам, пишет Ura.ru.

Испытательные работы были заказаны «Роскосмосом» у «Исследовательского центра имени Келдыша». По информации, размещенной на сайте госзакупок, работы были выполнены в полном объеме и в соответствии со всеми требованиями.