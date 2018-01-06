В России упростили процедуру усыновления детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об упрощении процедуры подачи документов для усыновления детей или установления опекунства.



Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

Теперь из списка необходимых документов исключены справка о праве пользования жильем или собственности на него, справка об отсутствии судимости, копия финансового счета с места жительства, справка о пенсионном обеспечении.

Теперь эти документы органы опеки будут запрашивать у соответствующих уполномоченных органов, отмечает RT .