В России украдена рекордная партия госзерна

Свыше 19 тысяч тонн зерна украдено из государственного интервенционного фонда. Это обнаружила «Объединенная зерновая компания» с помощью Федеральной службы безопасности, полиции и Генеральной прокуратуры. Общая стоимость похищенного зерна превышает 202 миллиона рублей, отмечает «Свободная пресса» .

Пропажа выявлена на хлебной базе № 36 в Орле. По этому факту открыто уголовное дело. Эта база входит в перечень хранителей зерна государственного фонда.

Государство применяет систему интервенций для регулирования внутренних цен на зерно: осенью после уборки урожая цены снижаются, поэтому зерно закупают у производителей для поддержки. В зимний и весенний период наоборот, чтобы не допустить роста цен, зерно выбрасывается на рынок из интервенционного фонда.

Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский рассказал в эфире НСН, почему пшено в России подорожало почти в полтора раза.

