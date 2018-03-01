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В России стартует второй этап амнистии капиталов

1 Марта 2018 в 09:08
В России стартует второй этап амнистии капиталов

Сегодня, 1 марта, в России стартует второй этап амнистии капиталов, которая будет действовать еще год — до конца февраля 2019 года. При этом эксперты прогнозируют, что нынешнее послабление будет гораздо более эффективным. Правила позволяют владельцам выведенных из России денег не только задекларировать у налоговиков действующие, но и закрытые до даты подачи декларации иностранные банковские счета. 

Как пишет RT, также продолжается дачная амнистия. Ее задача - упростить процедуру регистрации домов, участков и других наделов, полученных в бессрочное пользование вскоре после распада СССР.

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