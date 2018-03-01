Сегодня, 1 марта, в России стартует второй этап амнистии капиталов, которая будет действовать еще год — до конца февраля 2019 года. При этом эксперты прогнозируют, что нынешнее послабление будет гораздо более эффективным. Правила позволяют владельцам выведенных из России денег не только задекларировать у налоговиков действующие, но и закрытые до даты подачи декларации иностранные банковские счета.

Как пишет RT, также продолжается дачная амнистия. Ее задача - упростить процедуру регистрации домов, участков и других наделов, полученных в бессрочное пользование вскоре после распада СССР.