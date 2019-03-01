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В России станут выпускать вагоны с сейфами и микроволновками

1 Марта 2019 в 10:04
В России станут выпускать вагоны с сейфами и микроволновками
В России появятся новые вагоны-купе, которые будут оборудованы сейфами для каждого пассажира и микроволновками.

В туалетных комнатах находятся душевые кабины, а в коридорах все желающие смогут найти сервисные зоны с чайными витринами, кофемашинами, микроволновками.

Рядом с купе проводников установят автоматы по продаже снеков.

Фотографии нового облика вагонов опубликованы Тверским вагоностроительным заводом, который занимается их производством.

Однако, как пишет РЕН-ТВ, до запуска в серийное производство купейным вагонам предстоит пройти комплекс испытаний.

Первые вагоны нового типа должны появиться уже в нынешнем году.

Ранее НСН писала, что в Госдуме задумались о необходимости ужесточить требования к соблюдению правил гигиены пассажирами в поездах. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев рассказал, как это можно сделать.

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