В России станут выпускать вагоны с сейфами и микроволновками

В туалетных комнатах находятся душевые кабины, а в коридорах все желающие смогут найти сервисные зоны с чайными витринами, кофемашинами, микроволновками.
Рядом с купе проводников установят автоматы по продаже снеков.
Фотографии нового облика вагонов опубликованы Тверским вагоностроительным заводом, который занимается их производством.
Однако, как пишет РЕН-ТВ, до запуска в серийное производство купейным вагонам предстоит пройти комплекс испытаний.
Первые вагоны нового типа должны появиться уже в нынешнем году.
Ранее НСН писала, что в Госдуме задумались о необходимости ужесточить требования к соблюдению правил гигиены пассажирами в поездах. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев рассказал, как это можно сделать.