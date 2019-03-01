В России станут выпускать вагоны с сейфами и микроволновками

В России появятся новые вагоны-купе, которые будут оборудованы сейфами для каждого пассажира и микроволновками.

В туалетных комнатах находятся душевые кабины, а в коридорах все желающие смогут найти сервисные зоны с чайными витринами, кофемашинами, микроволновками.

Рядом с купе проводников установят автоматы по продаже снеков.

Фотографии нового облика вагонов опубликованы Тверским вагоностроительным заводом, который занимается их производством.

Однако, как пишет РЕН-ТВ, до запуска в серийное производство купейным вагонам предстоит пройти комплекс испытаний.

Первые вагоны нового типа должны появиться уже в нынешнем году.