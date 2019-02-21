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В России созданы чипы для отслеживания багажа авиапассажиров

21 Февраля 2019 в 11:07
В России созданы чипы для отслеживания багажа авиапассажиров

Пассажиры аэропортов смогут отслеживать передвижение своего багажа с помощью чипов. Такие одноразовые устройства создали специалисты технополиса «Москва». Их производство уже началось, пишут «Известия».

Разработчики предлагают прикреплять такие цифровые метки к чемоданам на стойках регистрации. Пассажир получит номер трекера и с его помощью сможет отслеживать онлайн, где находится его багаж. Техническая новинка позволит сократить случаи потери багажа на 70%.

Межу тем, в пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что пока у них нет конкретных планов по внедрению новой технологии, сообщает Агентство городских новостей «Москва». Там также сообщили, что уже тестировали такие метки.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в эфире НСН предложил ужесточить требования к соблюдению правил гигиены пассажирами в поездах.  

 

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