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В России создан «вечный» реактор для атомных субмарин

7 Августа 2018 в 11:51
В России создан «вечный» реактор для атомных субмарин

Подводные лодки в России не нужно будет перезаряжать. В отчете Нижегородского ОКБМ имени Африкантова за 2017 год говорится, что предприятие испытало активную зону ядерного реактора с ресурсом на весь срок службы атомной подлодки.

Изобретение «вечных» реакторов – настоящий порыв в модернизации российских субмарин. Оно позволит подлодкам не прерывать боевую службу на перезарядку ядерного топлива. К тому же это чрезвычайно трудоемкая и опасная процедура, отмечает «Утро.ру».

Подобного ноу-хау нет за рубежом, пишет RT.

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