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В России собираются ужесточить наказание за пьяное вождение

22 Ноября 2018 в 11:59
В России собираются ужесточить наказание за пьяное вождение

В Госдуму внесён законопроект, предполагающий ужесточение наказания за повторное вождение в пьяном виде. Как пишет RT, об этом рассказал начальник управления ДПС Александр Быков. Согласно документу, максимальный срок за повторное вождение в пьяном виде предлагается увеличить с двух до четырех лет. Штраф может вырасти до пятисот тысяч рублей.

Помимо этого, согласно законопроекту, наказание в виде обязательных работ за такое нарушение исчезнет.

Как напоминает «Свободная пресса», осенью 2016 года глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в ведомстве работают над вопросом об увеличении наказания за пьяную езду на срок свыше трех лет лишения свободы.

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