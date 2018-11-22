В России собираются ужесточить наказание за пьяное вождение

В Госдуму внесён законопроект, предполагающий ужесточение наказания за повторное вождение в пьяном виде. Как пишет RT, об этом рассказал начальник управления ДПС Александр Быков. Согласно документу, максимальный срок за повторное вождение в пьяном виде предлагается увеличить с двух до четырех лет. Штраф может вырасти до пятисот тысяч рублей.

Помимо этого, согласно законопроекту, наказание в виде обязательных работ за такое нарушение исчезнет.

Как напоминает «Свободная пресса», осенью 2016 года глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в ведомстве работают над вопросом об увеличении наказания за пьяную езду на срок свыше трех лет лишения свободы.