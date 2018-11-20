Вторник
20 ноября
USD 66.01
EUR 75.32
Горячие новости

В России разрабатывают мобильное приложение для оформления ДТП

20 Ноября 2018 в 08:00
В России разрабатывают мобильное приложение для оформления ДТП

В России можно будет оформить ДТП с помощью мобильного приложения. Разработкой такой возможности занимается структура «Ростеха», АО «Электронный паспорт», пишут «Известия» со ссылкой на главу департамента научно-технической деятельности компании Бориса Ионова.

С помощью мобильного приложения планируется сканировать повреждения машины с целью ускорить оформление европротокола. Данные будут привязаны к местоположению аварии, а в будущем будет возможно научить систему фиксировать расстояние между автомобилями и положение относительно каких-либо объектов, сообщает Ura.ru.

Ранее в ГИБДД России заявили, что санкций за управление автомобилем зимой без зимних покрышек на данный момент не существует. Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что за отсутствие зимней резины должны быть введены санкции, однако они должны быть гибкими.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.