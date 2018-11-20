В России разрабатывают мобильное приложение для оформления ДТП

В России можно будет оформить ДТП с помощью мобильного приложения. Разработкой такой возможности занимается структура «Ростеха», АО «Электронный паспорт», пишут «Известия» со ссылкой на главу департамента научно-технической деятельности компании Бориса Ионова.

С помощью мобильного приложения планируется сканировать повреждения машины с целью ускорить оформление европротокола. Данные будут привязаны к местоположению аварии, а в будущем будет возможно научить систему фиксировать расстояние между автомобилями и положение относительно каких-либо объектов, сообщает Ura.ru.

Ранее в ГИБДД России заявили, что санкций за управление автомобилем зимой без зимних покрышек на данный момент не существует. Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что за отсутствие зимней резины должны быть введены санкции, однако они должны быть гибкими.