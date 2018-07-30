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В России продлена программа льготного автокредитования

30 Июля 2018 в 08:25
В России продлена программа льготного автокредитования

Продлена программа льготного автокредитования. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Дмитрий Медведев, текст документа опубликован на сайте правительства  РФ.

Программа будет действовать до 2020 года, отмечает РЕН ТВ. Это решение должно позволить реализовать с помощью механизма льготного кредитования около 45 тысяч машин в текущем году.

Также документ предполагает повышение доступности покупки автомобиля для жителей Дальнего Востока. Как отмечает RT, скидка на первый автомобиль, а также семейный для них будет увеличена до 25%.

 

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