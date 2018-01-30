В России придумали систему против «серого» импорта смартфонов

В России создали систему контроля за оборотом мобильных устройств в РФ по IMEI-кодам-заводским номерам. Разработка принадлежит Ассоциации компаний интернет-торговли.



В АКИТ предложили создать единый реестр IMEI-кодов, где они будут разделены на три сегмента: белый, черный и серый, сообщает Ura.ru.

В белом списке окажутся смартфоны, которые разрешено ввозить в Россию, В черном - перечень IMEI-кодов для смартфонов, ввезенных в страну незаконно. Законность приобретения смартфонов из «серого» списка нужно будет подтвердить в офисе оператора связи.

Ранее сообщалось, что скоро на российском рынке появятся смартфоны отечественного производства стоимостью не более 10 тысяч рублей. Производством гаджетов займется связанная с китайской Meizu компания Pixelphone, отмечает РЕН ТВ.