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В России придумали систему против «серого» импорта смартфонов

30 Января 2018 в 12:40
В России придумали систему против «серого» импорта смартфонов

В России создали систему контроля за оборотом мобильных устройств в РФ по IMEI-кодам-заводским номерам. Разработка принадлежит Ассоциации компаний интернет-торговли.

В АКИТ предложили создать единый реестр IMEI-кодов, где они будут разделены на три сегмента: белый, черный и серый, сообщает Ura.ru.

В белом списке окажутся смартфоны, которые разрешено ввозить в Россию, В черном - перечень IMEI-кодов для смартфонов, ввезенных в страну незаконно. Законность приобретения смартфонов из «серого» списка нужно будет подтвердить в офисе оператора связи.

Ранее сообщалось, что скоро на российском рынке появятся смартфоны отечественного производства стоимостью не более 10 тысяч рублей. Производством гаджетов займется связанная с китайской Meizu компания Pixelphone, отмечает РЕН ТВ.

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