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В России предложили создать электронную карту избирателя по аналогии с FAN ID

17 Августа 2018 в 13:10
В России предложили создать электронную карту избирателя по аналогии с FAN ID

В одном из столичных округов в 2019 году может пройти эксперимент по голосованию с помощью электронных карт избирателей, разработанных по аналогии с удостоверением болельщика FAN ID на чемпионате мира по футболу. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил председатель Общественного штаб по наблюдению за выборами в Москве главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

По его словам, эта карта даст избирателю возможность проголосовать, где бы он ни был: «в Липецке, в Нью-Йорке или в Лондоне». Однако Венедиктов отметил, что пока технического решения по «Электронным картам избирателя» нет.

При этом отмечается, что, если у инициаторов эксперимента все получится, он может пройти уже в следующем году на выборах в Мосгорсудуму.

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