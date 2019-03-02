В России празднуют Вселенскую родительскую субботу







Православные христиане отмечают 2 марта Вселенскую родительскую субботу, напоминает Газета.ru.

По православной традиции ее празднуют за два дня до начала Масленицы.

Вселенская родительская суббота не привязана к конкретной дате, она зависит от времени Великого Поста и Пасхи.

Сегодняшний православный праздник называют еще «мясопустным». В этот день верующие уже отказываются от мясной пищи, готовясь вхождению в Великий Пост.

Ранее протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН рассказывал о традиции купания в Крещение.