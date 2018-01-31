Четверг
01 февраля
USD 56.18
EUR 69.93
Горячие новости

В России появятся томаты с еще пяти турецких предприятий

31 Января 2018 в 18:27
В России появятся томаты с еще пяти турецких предприятий

В предстоящий четверг, 1 февраля, Россия снимает запрет на поставки томатов еще с пяти предприятий Турции. Об этом сообщает Россельхознадзор. В ведомстве подчеркнули, что производители были проверены российскими специалистами в декабре прошлого года.   

Напомним, поставки овощей и фруктов из Турции были запрещены с 1 января 2016 года. Поводом для этого послужил инцидент с российским самолетом в небе над Сирией. Затем режим ограничений постепенно ослаблялся. Исключение составляли лишь поставки томатов. Они были разрешены только с 1 ноября 2017-го, в объеме 50 тысяч тонн.

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.