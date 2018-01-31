В России появятся томаты с еще пяти турецких предприятий

В предстоящий четверг, 1 февраля, Россия снимает запрет на поставки томатов еще с пяти предприятий Турции. Об этом сообщает Россельхознадзор. В ведомстве подчеркнули, что производители были проверены российскими специалистами в декабре прошлого года.

Напомним, поставки овощей и фруктов из Турции были запрещены с 1 января 2016 года. Поводом для этого послужил инцидент с российским самолетом в небе над Сирией. Затем режим ограничений постепенно ослаблялся. Исключение составляли лишь поставки томатов. Они были разрешены только с 1 ноября 2017-го, в объеме 50 тысяч тонн.