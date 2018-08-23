В России появятся общественные экологические инспекторы

Волонтеров обучили технологии оценки загрязнения воздуха, почвы и воды. Обучение несколько десятков добровольцев прошли на базе Росприроднадзора. Об этом рассказал руководитель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов.

Мероприятие стало частью нового добровольческого движения по поддержке экопостов. В его задачу входит объективный мониторинг экологического состояния территорий и населенных пунктов, находящихся поблизости от полигонов и свалок.

По словам Расулмухамедова, таким образом будет восстановлен институт общественных экологических инспекторов. Волонтеры должны будут сдать экзамены, после чего получат удостоверение общественных экологических инспекторов, передает РАПСИ.