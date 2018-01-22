В России появятся новые памятники жертвам Холокоста

Более 20 памятников, мемориалов и досок в память о жертвах Холокоста могут появиться в разных регионах страны в наступившем году в рамках проекта «Вернуть достоинство», сообщил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

«В этом году мы подготовили 26 мест. Сколько из них получится сделать - пока не знаю. Мы не можем ничего делать без длительных согласований. Есть также и проблема с перезахоронением останков, но, я надеюсь, что мы около 20 площадок сделаем: Калмыкия, Волгоградская область, Ставрополье - и до Ленинградской и Московской областей», подчеркнул он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Юрий Каннер добавил, что история Холокоста стала частью памяти российского общества, которую необходимо сохранять.

«Неделя памяти» проходит в России уже четвертый год, она приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января).

Холокост — преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии, на территории её союзников и на оккупированных ими территориях[5] во время Второй мировой войны; систематичное преследование и уничтожение европейских евреев нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933—1945 годов. Наряду с геноцидом армян в Османской империи является одним из самых известных примеров геноцида в XX веке.

Сравнение численности евреев в странах Европы до и после войны, проведённое в 1949 году Всемирным еврейским конгрессом, привело к выводу, что число погибших в Катастрофе составляет шесть миллионов человек; это число закреплено в приговорах Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками, процесса Эйхмана, и признано большинством участников Международного совещания учёных по вопросам статистики Катастрофы (Париж, 1987), где обсуждались цифры от 4,2 млн (по Г. Рейтлингеру) до 6 млн (по М. Маррусу и другим).