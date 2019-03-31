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В России планируют усовершенствовать систему госзакупок

31 Марта 2019 в 16:30
В России планируют усовершенствовать систему госзакупок

Правительство России совместно с Госдумой планируют разработать поправки к закону о государственных закупках. Советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова сообщила, что изменения, которые подготовят в ближайшее время, будут рассмотрены в весеннюю сессию, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что разработка нового законопроекта направлена на то, чтобы упростить конкурсную процедуру для российских творческих организаций и работников. Решением этого вопроса было поручено заняться рабочей группе во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.

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