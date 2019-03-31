В России планируют усовершенствовать систему госзакупок

Правительство России совместно с Госдумой планируют разработать поправки к закону о государственных закупках. Советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова сообщила, что изменения, которые подготовят в ближайшее время, будут рассмотрены в весеннюю сессию, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что разработка нового законопроекта направлена на то, чтобы упростить конкурсную процедуру для российских творческих организаций и работников. Решением этого вопроса было поручено заняться рабочей группе во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.