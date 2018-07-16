Путин рассказал о более 25 миллионах кибератак во время ЧМ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что во время проведения чемпионата мира по футболу было отражено более 25 миллионов кибератак и других преступных воздействий на информационную структуру страны. Об этом он рассказал на встрече со штабом по обеспечению безопасности турнира.

Глава российского государства отметил действия 55 спецслужб и правоохранительных органов из 34 государств, участвовавших в обеспечении безопасности мундиаля, передает RT.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу прошли проверку более 2 миллионов человек, принимавших участие в строительстве объектов и организации мероприятия. Объекты инфраструктуры были проверены на предмет химической, взрывоопасной, биологической и радиационной ситуации, добавил Путин.