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В России отложат введение нового стандарта автономеров

6 Декабря 2018 в 15:24
В России отложат введение нового стандарта автономеров

ГИБДД просит Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии перенести на семь месяцев срок вступления в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов. Ранее предполагалось, что он начнёт действовать с 1 января 2019 года.

Как отмечает «Русская планета», речь идет о ГОСТе с новыми требованиями для государственных регистрационных номеров. Так, для мотоциклов они уменьшатся в размерах. Появятся также отдельные типы госномеров для мопедов, спортивных и ретро-автомобилей.

Предлагается перенести введение стандарта с 1 января на 4 августа 2019 года, сообщает «Коммерсант». Именно с этого момента в стране ступает в силу закон «О государственной регистрации транспортных средств». ГИБДД перестанет выдавать номера: в подразделениях можно будет получить только сочетание букв и цифр, а сами металлические пластины будут изготавливать частные фирмы.

В МВД предлагают сместить сроки, чтобы не допустить неоправданные бюджетные расходы из-за условий госзакупок. Согласно правилам, Центр специального назначения отвечает за закупки на несколько месяцев вперед. Причём он не имеет права заказывать госзнаки, которые ещё не вступили в силу.

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН ранее пояснил, кому и куда бежать за новыми номерными знаками.


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