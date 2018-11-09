Пятница
09 ноября
USD 66.22
EUR 75.67
Горячие новости

В России определят вкуснейшие пельмени

9 Ноября 2018 в 13:13
В России определят вкуснейшие пельмени

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» начинает исследование пельменей по всей стране. По итогам экспертизы будет назван лучший продукт этого типа в России. Какие производители будут проверены в Роскачестве не раскрывают, отмечает Телеканал «360». Популярный продукт проверят по более чем 50 параметрам качества и безопасности.

В Роскачестве также поведали, как выбрать лучшие пельмени. Идеальный продукт должен производиться только из семи составляющих: фарш мясной, лук репчатый, соль, перец, мука, вода и яйца. Эксперты предупреждают о лукавой формулировке на упаковке «специи». Под этим видом производители могут добавлять в состав усилители вкуса и ароматизаторы, обманывая покупателя.

Клетчатки и крахмала не должно быть ни в фарше, ни в тесте. Пельмени в пачке должны быть рассыпчатыми. Категория «А» считается лучшей из пяти существующих.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.