В России определят вкуснейшие пельмени

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» начинает исследование пельменей по всей стране. По итогам экспертизы будет назван лучший продукт этого типа в России. Какие производители будут проверены в Роскачестве не раскрывают, отмечает Телеканал «360» . Популярный продукт проверят по более чем 50 параметрам качества и безопасности.

В Роскачестве также поведали, как выбрать лучшие пельмени. Идеальный продукт должен производиться только из семи составляющих: фарш мясной, лук репчатый, соль, перец, мука, вода и яйца. Эксперты предупреждают о лукавой формулировке на упаковке «специи». Под этим видом производители могут добавлять в состав усилители вкуса и ароматизаторы, обманывая покупателя.

Клетчатки и крахмала не должно быть ни в фарше, ни в тесте. Пельмени в пачке должны быть рассыпчатыми. Категория «А» считается лучшей из пяти существующих.