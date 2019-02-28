В России определили лучшие пельмени

«Роскачество» опубликовало отчёт о результатах проверки замороженных пельменей, произведённых в стране. Как отмечает RT , в изученных торговых марках специалисты не обнаружили ГМО, тяжёлых металлов, пестицидов, недопустимого количества полифосфатов, а также листерий и сальмонелл.

Кроме того, не выявлено в продукции консервантов: сорбиновой и бензойной кислоты, нитрита натри. В 16 случаях выявлены отклонения по микробиологическим показателям. Однако, ни одна из марок не может рассчитывать на Знак качества. В то же время, эксперты развеяли миф о том, что в покупных пельменях якобы вообще нет мяса. Соя, крахмал и хрящи выявлены в незначительных объёмах.

Как уточняет «ФедералПресс» , были исследованы пельмени 48 отечественных производителей почти по 90 показателям в диапазоне цен от 99 до 640 рублей за килограмм. Лучшими признаны полуфабрикаты «Сибирская коллекция». В тройке лидеров также значатся «Дымов» и «Цезарь». Далее в десятке следуют марки «Останкино. Папа может», «Ермолино», «Мираторг», «ВкусВилл», «Атяшево», «ДобрынинЪ», «Уральские пельмени».

Как выяснилось, лучше всего пельмени делают в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Орловской областях, Башкирии, Мордовии и в Челябинской области.