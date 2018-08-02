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В России оправдан первый уклонист от службы

2 Августа 2018 в 12:38
В России оправдан первый уклонист от службы

В России впервые оправдали призывника, который не прибыл к месту прохождения альтернативной гражданской службы. Как сообщает «Коммерсант», это дело рассматривал суд Волгодонска.

Житель Ростовской области Константин Титов обязан был в мае начать альтернативную службу в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Эдип» в городе Энгельсе, Саратовской области. Однако ему отказали в бесплатном общежитии, после чего молодой человек обратился с заявлением в суд.

Как отмечают «Известия», Титов проиграл гражданский иск с жалобой на неполное медицинское освидетельствование. После этого военкомат направил его дело в следственный комитет, требуя, чтобы он за свой счёт приступил к альтернативной службе. Однако суд вынес вердикт в пользу Титова и указал, что военные обязаны обеспечить ему новые проездные документы и предписание, а дом-интернат —предоставить место в общежитии. Прокуратура Волгодонска решила обжаловать этот вердикт.

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