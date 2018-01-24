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В России нет олигархов

24 Января 2018 в 20:54
В России нет олигархов

Олигархов в России нет, но есть бизнесмены, ведущие ответственный бизнес, заявил в интервью «Bloomberg TV» вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это образ 1990-х годов. Сейчас у нас - хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, ведя ответственный бизнес», - сказал Дворкович, в ответ на вопрос, как себя ощущают российские олигархи в преддверии новых американских санкций.

«Санкции - это не наше изобретение (...) Они делают жизнь сложнее, но не делают ее невозможной. Мы работаем, и работаем усердно», - подчеркнул Дворкович.

Олигархия — политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала) и скорее обслуживает их личные и групповые интересы, а не интересы всех граждан. Олигархи — члены олигархии, могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее влияние на его формирование и принятие решений в своих личных и групповых интересах.

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