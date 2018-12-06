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В России неожиданно подорожали яйца

6 Декабря 2018 в 10:12
В России неожиданно подорожали яйца

Куриные яйца основательно прибавили в цене в России за последнюю неделю. Как отмечает Ura.ru, прирост составил более двух с половиной процентов. При этом, объективных экономических причин для такого роста не наблюдается.

Согласно прогнозу экспертов, производство куриного яйца в этом году достигнет 45 миллиардов штук. Местами даже наблюдается переизбыток предложения на рынке, из-за чего некоторые производители отпускают яйца даже ниже себестоимости, передает «Российская газета».

Предположительно, рост цен на яйца вызван предстоящими новогодними праздниками. Магазины по собственной инициативе меняют ценники в расчёте на увеличение спроса. Таим образом, к Новому году яйца на некоторое время подорожают на 5-10%.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ предупредил ранее в эфире НСН о массовом возмущении граждан в случае введения акцизов на колбасу.


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