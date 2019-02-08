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В России не намерены запрещать экспорт леса в Китай

8 Февраля 2019 в 18:06
В России не намерены запрещать экспорт леса в Китай

Россия не рассматривает вариант полного запрета на экспорт древесины в Китай. Ранее СМИ распространили информацию о том, что ограничить экспорт древесины в Китай может быть временно из-за проблем лесовосстановления и «черных вырубок». Как заявил глава Рослесхоза Иван Валентик, эта тема рассматривалась исключительно в свете установления других мер таможенно-тарифного регулирования.

Ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков заявил НСН, что партнерские отношения между Китаем и Россией невозможны. Он рассказал о боязни властей остановить китайскую экспансию. По его словам, Китай получает российское сырье за бесценок. Эксперт рассказал, что китайские партнеры угрожают российским чиновникам, заставляя продавать им за бесценок лес, нефть, газ, и остальные русурсы.

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