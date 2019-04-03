В России не будут выдавать СНИЛС

В России отменили выдачу традиционных страховых номеров индивидуального лицевого счёта на бумажном носители, а также его замену новыми, сообщает Газета.ру.

Пресс-служба Пенсионного фонда уточняет, что теперь вся информация, которая была вписана в привычный вариант СНИЛСа, будет храниться в электронном виде. У каждого зарегистрированного и застрахованного гражданина появится свой отдельный страховой номер, с помощью которого можно будет получить все необходимые услуги. А справку с нужной информацией можно будет получить в отделениях Пенсионного фонда.

Как уточняетРЕН ТВ, появление нового формата СНИЛСа никак не будет сказываться на пенсионных нововведениях, а традиционные, уже полученные свидетельства будут по-прежнему действительны и их не придется обменивать на новые.