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В России начнут пускать в самолет по смартфону

29 Ноября 2018 в 07:19
В России начнут пускать в самолет по смартфону

В аэропортах России готовятся отменить бумажные посадочные талоны, пишут «Известия» со ссылкой на Минтранс.

Нововведение может быть реализовано уже в следующем году. По новым правилам авиапассажир будет получать талон в виде штрихкода, который отправят на его гаджет. Во время досмотра документ просканируют прямо с экрана устройства. При этом бумажные билеты также останутся, однако их наличие перестанет быть обязательным.

Издание отмечает, что Минтранс завершает работу над приказом об отмене бумажных посадочных талонов для прохода на борт самолёта. Документ уже согласован с МВД и вступит в силу после его регистрации в Минюсте.

Как сообщает Ura.ru, в российских аэропортах идею об электронных посадочных талонах поддержали, отметив, что это позволит ускорить процесс посадки пассажиров, а также снизить затраты авиаперевозчиков. К тому же, часть оборудования для таких талонов уже закуплена.

Ранее независимый авиаэксперт Вадим Лукашевич в беседе с НСН заявил, что такое упрощение процедуры посадки никак не скажется на соблюдении норм безопасности. Также он заметил, что подобная практика уже действует во многих зарубежных аэропортах.

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