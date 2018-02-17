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В России начинается агитационный период в СМИ

17 Февраля 2018 в 00:24
В России начинается агитационный период в СМИ

Агитационный период в средствах массовой информации в рамках избирательной кампании по выборам президента РФ наступает сегодня: зарегистрированные кандидаты будут презентовать свои программы, показывать предвыборные ролики и сражаться в теле- и радиодебатах, передает РИА «Новости».

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

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