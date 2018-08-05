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В России начали действовать ответные пошлины против США

5 Августа 2018 в 12:31
В России начали действовать ответные пошлины против США

Российская Федерация с воскресенья, 5 августа, вводит в действие повышенные ставки пошлин на товары из Соединённых Штатов Америки. Как отмечает  Газета.ру, это решение российские власти приняли в ответ на решение Вашингтона увеличить импортные пошлины на сталь и алюминий.

Пошлины повышаются на ряд американских товаров, аналоги которых производятся в России. Среди прочего, таможенные сборы увеличиваются на ввоз из США строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна. Размеры ставок составят от 25% до 40%.

Общий объем пошлин, по данным Минэкономразвития, достигнет 87,6 миллионов долларов в год.

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