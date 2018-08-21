В России началась разработка самолета с вертикальным взлетом и посадкой

В следующие десять лет в России может появиться самолет с вертикальным взлетом и посадкой. О начале разработок такой модели заявил вице-премьер Юрий Борисов на полях международного военно-технического форума «Армия-2018», стартовавшего в Подмосковье.

По словам Борисова, разработка самолета с вертикальным взлетом и посадкой включена в государственную программу вооружения, и в настоящее время ведутся работы над прототипами. Вице-премьер отметил, что за такими технологиями лежит будущее. На разработку такого авиасудна может уйти от семи до десяти лет, добавил вице-премьер.

Как отмечает «Свободная Пресса», самолеты вертикального взлета и посадки выпускались в СССР, а именно истребители Як-38, которые базировались на авианесущих крейсера проекта 1143.