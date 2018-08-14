В России могут ввести налог на вред окружающей среде

Минфин предложил ввести новый налог для организаций и граждан, наносящих ущерб окружающей среде. Документ размещен на сайте нормативно-правовых актов.

Обязать платить новый налог планируют юридические и физические лица за исключением бюджетных организаций. В проекте Минфина представлены фиксированные налоговые ставки для каждого из 159 видов загрязнителей воды и воздуха, а также коэффициенты степени опасности.

В случае принятия инициативы, экологический налог заменит платежи за загрязняющие выбросы. Как отмечают argumenti.ru, в настоящее время сбор платы за негативное воздействие на экологию проходит плохо, поэтому в Минфине предложили сделать платеж налогом и установить фиксированные ставки.

В ведомстве надеются, что с помощью нового налога значительно увеличатся поступления в федеральный бюджет, сообщает Ura.ru.