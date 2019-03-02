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В России могут узаконить самообразование

2 Марта 2019 в 15:45
В России могут узаконить самообразование

Минобрнауки РФ намерено ввести зачет отдельных курсов по среднему профессиональному и высшему образованию, которые студент изучит самостоятельно.

Разработкой способа подтверждения получения знаний министерство планирует заняться в 2019 году.

Инициаторы считают, что новый способ получения знаний позволит сократить расходы на образование, сделает его более доступным, позволит повысить квалификацию. Пока речь идет, прежде всего, о дополнительных курсах. По мнению разработчиков, изучение основной программы лучше не менять, чтобы дать возможность студентам получать не только знания, но и заводить новые связи.

Аналогичная система прошла тестирование в Гонконге, но не оправдала себя. Выпускники не смогли подтвердить в достаточном объеме необходимые компетенции. По мнению специалистов, только при личном общении преподавателя и учащегося можно оценить его уровень знаний.

В России на сегодня есть возможность самостоятельно изучить школьную программу или пройти ее по конкретным предметам в ускоренном режиме.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН рассказал, как повысить уровень знаний молодёжи.

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