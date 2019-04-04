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В России могут объявить амнистию

4 Апреля 2019 в 21:49
В России могут объявить амнистию

Совет при Президенте РФ по правам человека будет настаивать на объявлении амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

По его словам Федотова, под амнистию может попасть «широкий круг осужденных», передает «Интерфакс».

Объявление амнистии относится к компетенции Государственной Думы РФ.

Амнистия не ставит под сомнение преступность деяний, описанных в акте амнистии. Меры уголовной ответственности за деяния, аналогичные подпадающим под акт амнистии, но совершённые вне срока её действия, продолжают применяться. Кроме того, освобождение от ответственности и наказания по амнистии не связано с сомнениями в обоснованности и законности актов предварительного расследования и приговора суда. Такое освобождение не является основанием для реабилитации лица, оно продолжает считаться обоснованно привлечённым к ответственности, виновным в совершении преступления. Акт амнистии выступает лишь как проявление милосердия, гуманизма со стороны государства.

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