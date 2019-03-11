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В России хотят запретить авто без подушек безопасности

11 Марта 2019 в 13:37
В России хотят запретить авто без подушек безопасности

Движение автомобилистов России выступило с инициативой запретить эксплуатацию автомобилей, не оснащённых подушками безопасности. Об этом  Ura.ru рассказал председатель общественной организации Виктор Похмелкин. Он подчеркнул, что в большинстве государств, которые называются цивилизованными, действуют строгие ограничения. Машины без подушек безопасности не производятся, уже собранные – не используются.

По словам Похмелкина, необходим тотальный запрет на использование таких автомобилей, а не выборочный. Как заметил глава автомобилистов России, исключений не должно быть, поскольку речь идет о безопасности людей.

Ранее ГИБДД РФ предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, а также усилить конструкцию и крепление сидений. Это предложение уже попало в новый госстандарт для автобусов, который вступит в силу в 2020 году.

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