В России хотят запретить авто без подушек безопасности

Движение автомобилистов России выступило с инициативой запретить эксплуатацию автомобилей, не оснащённых подушками безопасности. Об этом Ura.ru рассказал председатель общественной организации Виктор Похмелкин. Он подчеркнул, что в большинстве государств, которые называются цивилизованными, действуют строгие ограничения. Машины без подушек безопасности не производятся, уже собранные – не используются.

По словам Похмелкина, необходим тотальный запрет на использование таких автомобилей, а не выборочный. Как заметил глава автомобилистов России, исключений не должно быть, поскольку речь идет о безопасности людей.

Ранее ГИБДД РФ предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, а также усилить конструкцию и крепление сидений. Это предложение уже попало в новый госстандарт для автобусов, который вступит в силу в 2020 году.