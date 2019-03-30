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В России изменятся правила начисления зарплат

30 Марта 2019 в 18:31
В России изменятся правила начисления зарплат

Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

В том числе, речь идет штрафных санкциях в адрес работодателей, которые не позволяют своим сотрудникам самостоятельно выбрать банк, с помощью которого им начисляется зарплата.

Предполагается, что за несоблюдение данного права, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб., предприниматели от 1 до 5 тыс. руб., а юридические лица от 30 до 50 тыс. руб.

Помимо этого, может увеличиться срок, в течение которого сотрудник должен сообщить работодателю об изменении зарплатного банка. Время может быть увеличено с пяти рабочих дней до 15 календарных дней.

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