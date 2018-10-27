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В России испытали «убийцу спутников»

27 Октября 2018 в 15:17
В России испытали «убийцу спутников»

В России провели испытание комплекса «Тирада-2», который может выводить из строя спутники связи противника. Об этом сообщил журналистам информированный источник в Минобороны.

По его словам, комплекс уже проходил испытания, по итогам которых госкомиссия дала свои рекомендации.

Комплекс «Тирада-2» для борьбы со спутниками связи противника начали разрабатывать еще 2001 году. Год назад заместитель начальника ФГБУ «46 Центральный научно-исследовательский институт» Олег Ачасов сообщал, что в России разрабатывается оружие подавления чужих спутников «Тирада-2С». Система действует с Земли и путем радиоэлектронного подавления нарушает работу вражеских спутников.

В августе 2018 года на форуме «Армия-2018» был подписан контракт на поставку Минобороны РФ новейшего сверхмощного комплекса РЭБ для подавления спутниковой связи «Тирада-2.3». Поставки станций помех новейшего поколения в войска могут начаться до конца этого года, пишет «Интерфакс».

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