В России и Латвии вспоминают Михаила Задорнова

Сегодня исполнилось бы 70 лет советскому и российскому писателю-сатирику, драматургу, юмористу, актёру, автору более десяти книг Михаилу Задорнову. Мероприятия его памяти проходят в России и Латвии.

Михаил Николаевич Задорнов умер 10 ноября 2017 года в 9:15 утра в одной из клиник Москвв на 70-м году жизни. За 2 месяца до смерти исповедался, а 5 ноября соборовался.

Прощание с Михаилом Задорновым состоялось 12 ноября в закрытом режиме в ритуальном зале морга клинической больницы «Медси» на Пятницком шоссе в Московской области.

Михаил Николаевич Задорнов был похоронен 15 ноября 2017 года в Юрмале, на кладбище Яундубулты, рядом с могилой его отца, писателя Николая Задорнова. Похоронам предшествовало отпевание в церкви Александра Невского в Риге, на которое пришло более 400 человек, среди которых были мэр Риги Нил Ушаков и Народный артист России Геннадий Хазанов.